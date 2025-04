Funerali del Papa Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro Orban

primo ministro ungherese, Viktor Orban, è arrivato nel pomeriggio del 24 aprile a Palazzo Chigi per incontrare – nell’ambito di una visita di cortesia – la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. I due leader domani parteciperanno ai Funerali di Papa Francesco in Vaticano. “Un uomo coraggioso e di pace che è stato al fianco dell’Ungheria nei momenti difficili. La sua fede e la sua amicizia non saranno dimenticate”, ha scritto su X il premier ungherese.Sono 160 le delegazioni ufficiali confermate fino a questo momento che parteciperanno il 26 aprile ai Funerali del Pontefice. Al posto d’onore ci sarà la delegazione del Paese natale, l’Argentina, guidata dal presidente della Repubblica Javier Milei. Quindi quella italiana, con in testa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme alla figlia Laura e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ilfattoquotidiano.it - Funerali del Papa, Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro Orban Leggi su Ilfattoquotidiano.it Ilungherese, Viktor, è arrivato nel pomeriggio del 24 aprile aper incontrare – nell’ambito di una visita di cortesia – la presidente del Consiglio Giorgia. I due leader domani parteciperanno aidiFrancesco in Vaticano. “Un uomo coraggioso e di pace che è stato al fianco dell’Ungheria nei momenti difficili. La sua fede e la sua amicizia non saranno dimenticate”, ha scritto su X il premier ungherese.Sono 160 le delegazioni ufficiali confermate fino a questo momento che parteciperanno il 26 aprile aidel Pontefice. Al posto d’onore ci sarà la delegazione del Paese natale, l’Argentina, guidata dal presidente della Repubblica Javier Milei. Quindi quella italiana, con in testa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme alla figlia Laura e la presidente del Consiglio Giorgia

