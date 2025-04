Funerali del Papa Confermato il concerto della Casa del Vento Ecco dove suoneremo

concerto ci sarà anche se cambierà sede. La Casa del Vento suonerà domani, 26 aprile, alle 22 all'interno del circolo Aurora e non in piazza Sant'Agostino. È quanto deciso dagli organizzatori che, ieri 24 aprile, hanno dovuto rivedere la logistica dell'eVento in considerazione delle. Arezzonotizie.it - Funerali del Papa. Confermato il concerto della Casa del Vento: "Ecco dove suoneremo" Leggi su Arezzonotizie.it Alla fine ilci sarà anche se cambierà sede. Ladelsuonerà domani, 26 aprile, alle 22 all'interno del circolo Aurora e non in piazza Sant'Agostino. È quanto deciso dagli organizzatori che, ieri 24 aprile, hanno dovuto rivedere la logistica dell'ein considerazione delle.

