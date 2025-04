Funerale Papa Francesco stimate 450mila presenze quali sono state le esequie più seguite

Papali sono divenuti pellegrinaggi di massa, che hanno raggiunto i loro picchi in occasione della morte di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo IIL'articolo Funerale Papa Francesco, stimate 450mila presenze: quali sono state le esequie più seguite? proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Funerale Papa Francesco, stimate 450mila presenze: quali sono state le esequie più seguite? Leggi su Ildifforme.it Sin dalla seconda metà del 20esimo secolo, infatti, i funeralilidivenuti pellegrinaggi di massa, che hanno raggiunto i loro picchi in occasione della morte di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo IIL'articololepiù? proviene da Il Difforme.

Se ne parla anche su altri siti

La Misericordia di Prato a Roma per il funerale di papa Francesco con cinque squadre - Prato, 23 aprile 2025 - Cinque squadre della Misericordia di Prato composte da dieci confratelli e consorelle saranno a Roma in occasione dei funerali di papa Francesco e del concomitante Giubileo degli adolescenti. Il grande afflusso di fedeli nella capitale e in Vaticano previsto nei prossimi giorni sta mobilitando volontari in tutta Italia e anche Prato farà la propria parte. Le cinque squadre della Misericordia di Prato andranno a Roma con tre mezzi e saranno a disposizione nel servizio dell’assistenza alla popolazione e a supporto alla centrale operativa del 118. 🔗lanazione.it

Como-Genoa rinviata per il funerale di Papa Francesco: quando si gioca, la possibile nuova data - Dopo il rinvio di Genoa-Lazio e delle altre partite in programma il 21 aprile per la morte di Papa Francesco, i rossoblù subiscono un ulteriore... 🔗calciomercato.com

Addio a Papa Francesco: sabato 26 il funerale alle 10 a San Pietro. Lutto nazionale per 5 giorni - Roma si prepara per l`ultimo saluto a Papa Francesco, morto il 21 aprile - lunedì di Pasquetta - all`età di 88 anni in seguito ad un ictus... 🔗calciomercato.com

Funerali Papa Francesco, un milione di fedeli in arrivo. Ecco il piano per l'accoglienza; Papa Francesco, chiusa la Basilica di San Pietro. In 250 mila hanno reso omaggio alla salma; Il funerale di Papa Francesco e il Giubileo rilanciano il turismo religioso; Addio a Papa Francesco, Zaia: «Uomo eccezionale, modello per tutti noi». 🔗Se ne parla anche su altri siti

Funerali Papa Francesco, un milione di fedeli in arrivo. Ecco il piano per l'accoglienza - Superano ogni aspettativa le presenze stimate per domani ai funerali di papa Francesco. E Roma si prepara ad accogliere «pellegrini e fedeli che continuano ad arrivare - ha detto il ministro per la Pr ... 🔗informazione.it

La tomba di Papa Francesco, chi paga i funerali: il benefattore di Bergoglio - Le spese per il funerale di Papa Francesco saranno saldate da un anonimo benefattore, al Vaticano e allo Stato italiano resta da pagare per la gestione del grande evento ... 🔗quifinanza.it

Papa Francesco, il programma dettagliato del funerale e del corteo da San Pietro a Santa Maria Maggiore - Manca poco per l'ultimo saluto a Papa Francesco. I funerali del pontefice, morto il lunedì di Pasquetta all'età di 88 anni, si terranno sabato. Dopo una messa multilingue in piazza San Pietro, la bara ... 🔗tg.la7.it