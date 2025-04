Funerale del Papa maxi schermo per ultimo saluto a Francesco

Funerale di papa Francesco di sabato e che, involontariamente, trasformeranno Roma nel più grande palcoscenico diplomatico del mondo. Sì, perché, come annunciato, l'occasione sarà buona per incontri - ristretti. Firenzetoday.it - Funerale del Papa: maxi schermo per l'ultimo saluto a Francesco Leggi su Firenzetoday.it Sono 130 le delegazioni di capi di Stato e sovrani regnanti che presenzieranno aldi papadi sabato e che, involontariamente, trasformeranno Roma nel più grande palcoscenico diplomatico del mondo. Sì, perché, come annunciato, l'occasione sarà buona per incontri - ristretti.

Cosa riportano altre fonti

Maxi rissa in piazza del Papa, in 3 a processo. La barista: «Sembravano bestie» - ANCONA Era tutto nato da un rimprovero: «Ehi, per favore, non danneggiate gli arredi del locale». Da lì, il caos. Una baraonda, quella scoppiata la notte del 2 ottobre del 2021 in... 🔗corriereadriatico.it

Trump vicino a Macron ma lontano da Zelensky: il risiko dei posti al funerale del Papa - Il cerimoniale detta le posizioni delle 170 delegazioni straniere secondo il criterio dell’ordine alfabetico dei Paesi in lingua francese, come fu per le esequie di Giovanni Paolo II. Il presidente americano potrebbe avere una sedia tra due Stati africani 🔗repubblica.it

Papa Francesco, da Trump a Zelensky: i leader del mondo al funerale - Uniti in nome di papa Francesco, una voce unica per quel pontefice degli ultimi che ha lottato per un mondo più giusto. Molti i leader mondiali che parteciperanno ai funerali a Roma: da Donald Trump a Emmanuel Macron, al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Anche Taiwan sarà presente alle esequie con "inviati speciali di alto livello". Non mancherà il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, accompagnato dalla moglie Janja. 🔗tgcom24.mediaset.it

Funerale del Papa: maxi schermo per l'ultimo saluto a Francesco; Il funerale del Papa . Mille pellegrini a Roma; Papa Francesco, omaggio dei fedeli fino alle 19. Domani funerali con 130 delegazioni. LIVE; Funerali di Papa Francesco: maxischermo in cattedrale a Genova. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media