Fulvio Abbate insulti a Meloni e governo I fascisti tornino nelle fogne

Fulvio Abbate non si contiene. Lo scrittore non perde occasione per attaccare e insultare il governo. Accade anche sul 25 aprile. Interpellato sulla Festa della Liberazione e sulle note disposizioni del governo sulla sobrietà da mantenere, il saggista definisce quello che c'è in Italia "un governo di fascisti". In un video diffuso su Youtube Abbate arriva a dire: "Giorgia Meloni è una fascista che non ha mai compito un gesto di discontinuità rispetto alla sua miserabile storia politica". E ancora: "Il tono sobrio dettato dal governo è irricevibile". La conclusione? Un invito, ossia quello di "tornare nelle fogne". Immediata la reazione di Giuseppe Cruciani. Il conduttore radiofonico, durante la Zanzara, si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Vi leggo queste parole, in Italia c’è un governo di fascisti, la Meloni è una fascista. Liberoquotidiano.it - Fulvio Abbate, insulti a Meloni e governo: "I fascisti tornino nelle fogne" Leggi su Liberoquotidiano.it Alla faccia del buonismo di sinistra,non si contiene. Lo scrittore non perde occasione per attaccare e insultare il. Accade anche sul 25 aprile. Interpellato sulla Festa della Liberazione e sulle note disposizioni delsulla sobrietà da mantenere, il saggista definisce quello che c'è in Italia "undi". In un video diffuso su Youtubearriva a dire: "Giorgiaè una fascista che non ha mai compito un gesto di discontinuità rispetto alla sua miserabile storia politica". E ancora: "Il tono sobrio dettato dalè irricevibile". La conclusione? Un invito, ossia quello di "tornare". Immediata la reazione di Giuseppe Cruciani. Il conduttore radiofonico, durante la Zanzara, si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Vi leggo queste parole, in Italia c’è undi, laè una fascista.

