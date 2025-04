Full immersion nella natura

nella natura di Borgo Plantarum, al borgo antico Le Viole a Telarolo di Castellarano, da oggi a domenica (dalle 9 alle 19) per una rassegna dedicata a rarità botaniche e piante inusuali.Un programma di attività per professionisti e non, tra botaniche particolari, confronto con i vivaisti, idee per il giardino.Una manifestazione che lega arte e giardinaggio, nuove tecnologie e antiche saggezze, per raccontare un giardinaggio che resta fedele alla terra e alla natura, e riscopre un contatto quasi primordiale tra l’uomo, la terra e la capacità di plasmarne la bellezza. Una delle novità dell’evento è un percorso di sculture realizzate in argilla che accompagna nel percorso espositivo, realizzate dall’artista Giulia Sbernini. E poi un’ampia selezione di prodotti alimentari e punto ristoro di con cibo bio. Ilrestodelcarlino.it - Full immersion nella natura Leggi su Ilrestodelcarlino.it Un fine settimana immersidi Borgo Plantarum, al borgo antico Le Viole a Telarolo di Castellarano, da oggi a domenica (dalle 9 alle 19) per una rassegna dedicata a rarità botaniche e piante inusuali.Un programma di attività per professionisti e non, tra botaniche particolari, confronto con i vivaisti, idee per il giardino.Una manifestazione che lega arte e giardinaggio, nuove tecnologie e antiche saggezze, per raccontare un giardinaggio che resta fedele alla terra e alla, e riscopre un contatto quasi primordiale tra l’uomo, la terra e la capacità di plasmarne la bellezza. Una delle novità dell’evento è un percorso di sculture realizzate in argilla che accompagna nel percorso espositivo, realizzate dall’artista Giulia Sbernini. E poi un’ampia selezione di prodotti alimentari e punto ristoro di con cibo bio.

