Fulcro ai Chiostri Dieci mostre in San Pietro

Chiostri di San Pietro tornano, in questa edizione 2025, a essere il Fulcro di Fotografia Europea, con Dieci mostre – di cui nove al primo piano – che esplorano il tema di questa edizione: 'Avere vent'anni'. Mentre le sette sale del piano terra danno spazio a 'Daido Moriyama: A retrospective': un progetto a cura del brasiliano Thyago Nogueira dell'Instituto Moreira Salles, che racconta i sessant'anni di carriera del fotografo giapponese, trascorsi a documentare e a esplorare la società giapponese del dopoguerra, modificando in modo decisivo la percezione della fotografia, attraverso immagini potenti ottenute con una sofisticata tecnica. Elaborando un'estetica basata sullo sgranato, sull'indistinto e sullo sfocato. Con un approccio artistico all'avanguardia, Daido Moriyama ha saputo raccontare il divario che si era creato nel suo paese a seguito dell'occupazione militare del Giappone da parte degli Stati Uniti, tra l'antica tradizione del sol levante e un'occidentalizzazione accelerata.

