Frosinone Spezia 2 2 Pio Esposito salva i liguri Il classe 2005 sale a quota 15 gol in campionato

Frosinone Spezia 2-2, Pio Esposito salva i liguri! Il classe 2005 sale a quota 15 gol in campionato. Le ultime dalla Serie BProsegue la rincorsa al titolo di capocannoniere della Serie B per Francesco Pio Esposito, che ha messo a segno il gol del definitivo 2-2 nella sfida tra Frosinone e Spezia. L’attaccante classe 2005, in prestito dall’Inter, ha realizzato la sua 15ª rete in campionato con un’incornata da centravanti puro, sfruttando alla perfezione il cross di Rachid Kouda e superando l’estremo difensore Michele Cerofolini.Al Frosinone non bastano i due gol di Bohinen ?Pio Esposito salva lo Spezia dal ko 2???2??Ma ora il Pisa può allungare ??Il B-Day del 25 aprile prosegue dalle 15 su #DAZN #SerieBKT pic.twitter.com/YglFmb9FPw— DAZN Italia (@DAZNIT) April 25, 2025Un gol pesante, che vale un punto per i liguri e consente al giovane talento di agganciare Armand Laurienté nella classifica marcatori, portandosi a una sola lunghezza da Pietro Iemmello, attualmente in vetta dopo 35 turni. Internews24.com - Frosinone Spezia 2-2, Pio Esposito salva i liguri! Il classe 2005 sale a quota 15 gol in campionato Leggi su Internews24.com 2-2, Pio! Il15 gol in. Le ultime dalla Serie BProsegue la rincorsa al titolo di capocannoniere della Serie B per Francesco Pio, che ha messo a segno il gol del definitivo 2-2 nella sfida tra. L’attaccante, in prestito dall’Inter, ha realizzato la sua 15ª rete incon un’incornata da centravanti puro, sfruttando alla perfezione il cross di Rachid Kouda e superando l’estremo difensore Michele Cerofolini.Alnon bastano i due gol di Bohinen ?Piolodal ko 2???2??Ma ora il Pisa può allungare ??Il B-Day del 25 aprile prosegue dalle 15 su #DAZN #SerieBKT pic.twitter.com/YglFmb9FPw— DAZN Italia (@DAZNIT) April 25, 2025Un gol pesante, che vale un punto per ie consente al giovane talento di agganciare Armand Laurienté nella classifica marcatori, portandosi a una sola lunghezza da Pietro Iemmello, attualmente in vetta dopo 35 turni.

