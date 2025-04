Frosinone Spezia 2 2 aquilotti inseguono sempre pari poco utile

Frosinone, 25 aprile 2025 – Non va oltre il pari lo Spezia sul campo del Frosinone, andando sempre sotto e recuperando. Alla doppietta di Bohinen hanno risposto prima Bandinelli e poi Pio Esposito. In attesa di Brescia-Pisa (delle 15), gli aquilotti accorciano così solo di 1 punto sui toscani, ora a +6.D'Angelo, come previsto, presenta la stessa formazione di Mantova, con Wisniewski al posto dello squalificato Bertola. Nel Frosinone c'è Bracaglia che sostituisce Szyminski al fianco di Monterisi al centro della difesa.Dopo un buon inizio dello Spezia che prova a fare la partita, al 9' cambia il risultato: prima Gori salva sul colpo di testa di Lucioni, poi, non ci arriva sull'angolata incornata di Bohinen sul cross di Ghedjemis.È l'1-0. Dopo la staffilata di Ambrosino al 14' che non va distante dalla porta di Gori, al quarto d'ora lo Spezia pareggia. Lanazione.it - Frosinone-Spezia 2-2: aquilotti inseguono sempre, pari poco utile Leggi su Lanazione.it , 25 aprile 2025 – Non va oltre illosul campo del, andandosotto e recuperando. Alla doppietta di Bohinen hanno risposto prima Bandinelli e poi Pio Esposito. In attesa di Brescia-Pisa (delle 15), gliaccorciano così solo di 1 punto sui toscani, ora a +6.D'Angelo, come previsto, presenta la stessa formazione di Mantova, con Wisniewski al posto dello squalificato Bertola. Nelc'è Bracaglia che sostituisce Szyminski al fianco di Monterisi al centro della difesa.Dopo un buon inizio delloche prova a fare la partita, al 9' cambia il risultato: prima Gori salva sul colpo di testa di Lucioni, poi, non ci arriva sull'angolata incornata di Bohinen sul cross di Ghedjemis.È l'1-0. Dopo la staffilata di Ambrosino al 14' che non va distante dalla porta di Gori, al quarto d'ora lopareggia.

