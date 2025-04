Frontiers Festival Tre giornate con l’hard rock

Frontiers rock Festival a Trezzo sull’Adda. Un vero e proprio pellegrinaggio per gli appassionati dell’hard rock melodico che, a partire da oggi e fino a domenica, vedrà alternarsi sul palco nomi di culto come gli Asia, con la loro miscela sofisticata di rock progressivo e pop, i Pride Of Lions, portabandiera di un songwriting potente e melodico, e gli iconici canadesi Honeymoon Suite. Protagonisti della prima giornata anche i tedeschi Bonfire, con la loro energia inossidabile, gli svedesi Shakra Art Nation, capaci di unire potenza e melodia, e gli emergenti Fans Of The Dark.Domani sul palco saliranno i Winger, maestri del guitar-driven rock, i melodici Treat, gli inglesi FM, con le loro armonie vocali raffinate, e gli svedesi Crazy Lixx, la potente voce di Chez Kane, il rock energico dei Girish & The Chronicles e l’esordiente Cassidy Paris. Quotidiano.net - Frontiers Festival. Tre giornate con l’hard rock Leggi su Quotidiano.net Con la primavera che inizia a farsi sentire in Lombardia, torna l’attesissimoa Trezzo sull’Adda. Un vero e proprio pellegrinaggio per gli appassionati delmelodico che, a partire da oggi e fino a domenica, vedrà alternarsi sul palco nomi di culto come gli Asia, con la loro miscela sofisticata diprogressivo e pop, i Pride Of Lions, portabandiera di un songwriting potente e melodico, e gli iconici canadesi Honeymoon Suite. Protagonisti della prima giornata anche i tedeschi Bonfire, con la loro energia inossidabile, gli svedesi Shakra Art Nation, capaci di unire potenza e melodia, e gli emergenti Fans Of The Dark.Domani sul palco saliranno i Winger, maestri del guitar-driven, i melodici Treat, gli inglesi FM, con le loro armonie vocali raffinate, e gli svedesi Crazy Lixx, la potente voce di Chez Kane, ilenergico dei Girish & The Chronicles e l’esordiente Cassidy Paris.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Colpo di scena nella vicenda che riguarda il Festival di Sanremo e la sentenza del Tar della Liguria, che ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto alla Rai dell’organizzazione della kermesse. In attesa che il Consiglio di Stato si pronunci il 22 maggio sul ricorso della TV di Stato, la Giunta del Comune di Sanremo ha approvato la delibera relativa all’indizione della procedura per individuare il partner che organizzerà e trasmetterà in chiaro le edizioni 2026, 2027 e 2028, con eventuale ... 🔗davidemaggio.it

Venerdì 28 marzo aprirà le porte il primo dei tre appuntamenti ravennati di IF – Industria Festival Architettura, una manifestazione inedita con cuore a Modena e itinerante in tante città dell’Emilia-Romagna, tra cui proprio Ravenna. Organizzato dalla Fondazione Architetti di Modena con il... 🔗ravennatoday.it

Amadeus vince tre serate su cinque (in termini di share) ed una, l'ultima, in termini di audience... Il Festival di Sanremo 2025, sotto la direzione di Carlo Conti, ha registrato numeri da record, ma non è riuscito a mantenere il picco di ascolti della passata edizione condotta da Amadeus. La 🔗ilgiornaleditalia.it

Frontiers Festival. Tre giornate con l’hard rock; FRONTIERS ROCK FESTIVAL 2025: gli orari dei concerti; Frontiers Rock Festival 2025, tre giorni di musica con 21 band sul palco; Frontiers Rock Festival - Live Music Club - eventi. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Frontiers Festival. Tre giornate con l’hard rock - Con la primavera che inizia a farsi sentire in Lombardia, torna l’attesissimo Frontiers Rock Festival a Trezzo sull’Adda. Un ... 🔗quotidiano.net

Il festival al Live Club, Fulvio De Rosa: “Il nostro mondo di chitarre rock vive nuova gloria” - Da domani a domenica torna il Frontiers Rock Festival: hard rock, rock melodico e tutto quello che gira intorno a un suono che ha fatto epoca ... 🔗milano.repubblica.it

Frontiers Rock Festival 2025, tre giorni di musica con 21 band sul palco - Da venerdì 25 a domenica 27 aprile 2025, ogni giorno dal primo pomeriggio a tarda seera, al Live Music Club di Trezzo sull’Adda (Milano), in via Mazzini 58, è in programma il Frontiers Rock Festival ... 🔗mentelocale.it