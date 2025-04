Frontale tra auto sulla Cimina due feriti

Frontale sulla Cassia Cimina a Viterbo. L'incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 aprile.Stando a quanto ricostruito, due auto si sono scontrate frontalmente. Nell'incidente, però, sono rimaste coinvolte altre due macchine.

