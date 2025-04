Internews24.com - Fresi svela: «Ho giocato con Ronaldo ma il più forte era un altro. E sul famoso contatto con Iuliano…»

, l’ex difensore ha ripercorso le sue stagioni con la maglia dell’Inter: le sue dichiarazioniIntervistato dalla Gazzetta dello Sport, Salvatoreha ripercorso le sue stagioni con la maglia dell‘Inter.LE PAROLE DI– «La Salernitana mi aveva portato dalla C all’Under 21. Arrivo a Milano e trovo Ottavio Bianchi allenatore: stravede per me, che sono un ragazzino e vengo dalla B. Faccio il libero, il mio ruolo, ho la sua stima. Ma il calcio è impietoso: via lui e panchina a Hodgson, che mi sposta a centrocampo. Come fare unsport. Una finale di Coppa Uefa vinta, contro la Lazio. In campo avevamo dei mostri e poi un Fenomeno, lui,. Pensi, l’anno precedente, al sabato sera, su Telemontecarlo, davano sempre il Barcellona, che guardavo in ritiro con i miei compagni.