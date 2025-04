Freddie Mercury all’asta la sorella recupera per quasi 3 milioni di euro alcuni dei cimeli che erano stati venduti dall’ex fidanzata Si riapre la faida dell’eredità

Freddie Mercury. La sorella dell’artista Kashmira Bulsara (il vero nome del cantautore era Farrokh Bulsara, ndr) per la cifra di quasi 3 milioni di euro ha ricomprato alcuni dei cimeli che sono stati venduti nel 2023 alla casa d’aste Sotheby’s a Londra.In quell’occasione sono stati raccolti 41.800 pezzi di casa Mercury ereditati dall’amica ed ex fidanzata di Freddie, Mary Austin e poi messi all’asta in sei occasioni. Il ricavato è stato di almeno 50 milioni di euro, per poi essere devoluto alla Mercury Phoenix Trust, associazione per combattere l’Aids fondata dai Queen.Il pezzo forte della battuta d’asta è stato il pianoforte che Freddie Mercury ha usato per comporre “Bohemian Rhapsody”, venduto a circa due milioni di euro. Ma anche il manoscritto della canzone del 1975 dei Queen è stato venduto per l’equivalente di 1 milione e 600 mila euro, corona e mantello del tour dell’86 sono stati comprati per 750mila euro. Ilfattoquotidiano.it - Freddie Mercury all’asta: la sorella recupera per quasi 3 milioni di euro alcuni dei cimeli che erano stati venduti dall’ex fidanzata. Si riapre la faida dell’eredità Leggi su Ilfattoquotidiano.it Si riaccende il tema del patrimonio prezioso e immenso di. Ladell’artista Kashmira Bulsara (il vero nome del cantautore era Farrokh Bulsara, ndr) per la cifra didiha ricompratodeiche sononel 2023 alla casa d’aste Sotheby’s a Londra.In quell’occasione sonoraccolti 41.800 pezzi di casaereditati dall’amica ed exdi, Mary Austin e poi messiin sei occasioni. Il ricavato è stato di almeno 50di, per poi essere devoluto allaPhoenix Trust, associazione per combattere l’Aids fondata dai Queen.Il pezzo forte della battuta d’asta è stato il pianoforte cheha usato per comporre “Bohemian Rhapsody”, venduto a circa duedi. Ma anche il manoscritto della canzone del 1975 dei Queen è stato venduto per l’equivalente di 1 milione e 600 mila, corona e mantello del tour dell’86 sonocomprati per 750mila

