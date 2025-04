Freccia Verde Nuove foto possono rovinare la scelta dell’attore da parte di James Gunn

foto potrebbe aver rivelato un eroe segreto della DC già inserito nel cast del DCU di James Gunn. La star di Lanterns, Garret Dillahunt, ha stuzzicato i fan sui social media con un nuovo post su Instagram che, secondo alcuni, significa che interpreterà Freccia Verde insieme a Kyle Chandler e Aaron Pierre nella serie superpotente della HBO.Dillahunt ha condiviso diverse immagini dedicate a questo personaggio sulla sua storia di Instagram (via DCU Updates on X), tra cui uno storyboard in cui sembra che l’attore sia vestito come l’iconico supereroe della DC. Ha poi proseguito con quella che sembra essere una foto di lui nei panni di Oliver Queen (alias Freccia Verde), portando molti a credere che sia stato segretamente scritturato come personaggio dei fumetti.Mentre alcuni sono convinti che Dillahunt stia interpretando il protagonista dei fumetti, altri non lo sono. Nerdpool.it - Freccia Verde: Nuove foto possono rovinare la scelta dell’attore da parte di James Gunn Leggi su Nerdpool.it Una nuova serie dipotrebbe aver rivelato un eroe segreto della DC già inserito nel cast del DCU di. La star di Lanterns, Garret Dillahunt, ha stuzzicato i fan sui social media con un nuovo post su Instagram che, secondo alcuni, significa che interpreteràinsieme a Kyle Chandler e Aaron Pierre nella serie superpotente della HBO.Dillahunt ha condiviso diverse immagini dedicate a questo personaggio sulla sua storia di Instagram (via DCU Updates on X), tra cui uno storyboard in cui sembra che l’attore sia vestito come l’iconico supereroe della DC. Ha poi proseguito con quella che sembra essere unadi lui nei panni di Oliver Queen (alias), portando molti a credere che sia stato segretamente scritturato come personaggio dei fumetti.Mentre alcuni sono convinti che Dillahunt stia interpretando il protagonista dei fumetti, altri non lo sono.

Ne parlano su altre fonti

Cura del verde pubblico, Salerno Pulita assume 28 nuove unità - Salerno Pulita assume: la società partecipata contrattualizza 28 nuovi dipendenti a tempo indeterminato, tra ex dipendenti Coop, per garantire i servizi di cura del verde pubblico e dei parchi. Non mancano neppure nuovi contratti stagionali per la stagione turistica alle porte. Per... 🔗salernotoday.it

Verde pubblico, piantata in pochi giorni 166 nuove piantine per i nuovi nati - Ben 166 nuove piante messe a dimora in questi giorni. La squadra Verde SGP, infatti, ha provveduto giovedì scorso alla piantumazione di 66 piantine ritirate nel marzo 2024 presso il vivaio Regionale di Imola nel rispetto della Legge 113/92 che prevede l'obbligo per le Amministrazioni Comunali con... 🔗modenatoday.it

Parco dell’Elsa, il progetto: "Tutela dell’area verde e nuove regole di gestione" - Parco dell’Elsa, in partenza nuovi investimenti ed un nuovo regolamento condiviso. Sono questi i principi lanciati dall’Amministrazione comunale. Con l’arrivo della primavera, il Parco dell’Elsa a Colle si prepara a diventare una delle mete preferite per i turisti, attratti dalla sua bellezza naturale e dall’ormai celebre acqua turchina. Questa ‘grande bellezza’ non deve dimenticare, però, le brutte pagine di cronaca che hanno descritto tragiche morti avvenute nei precedenti anni. 🔗lanazione.it

Stephen Amell: Ho provato a fare un film su Freccia Verde, ma la Warner Bros. mi ha bocciato il progetto; Come mettere cerchio verde su WhatsApp; In L2, Gaia “fotografa” il telescopio Webb; I diari di Saqqara 2023 – seconda settimana. 🔗Approfondimenti da altre fonti