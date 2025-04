Frattesi lascia l’Inter in estate Decisione presa sul centrocampista

Frattesi verso l’addio all’Inter la prossima estate: il centrocampista prepara i saluti alla squadra di Simone InzaghiCalciomercato.com ha fatto il punto su Frattesi Inter, il centrocampista nerazzurro dovrebbe lasciare i nerazzurri in estate salvo colpi di scena. La Roma potrebbe tornare a bussare alla porta, così come resiste anche l’idea Napoli in Italia.LA SITUAZIONE – «E poi c’è Davide Frattesi, che a fine anno si metterà alla ricerca di una nuova piazza da cui ripartire. Così come Palacios, lo sconosciuto difensore argentino arrivato per 8 milioni di euro e finito in prestito al Monza, dove non ha brillato. Da qui si parte, visto che i ragionamenti su quello che sarà il mercato in entrata tiene conto proprio di queste tematiche affrontate, ovvero dalle uscite e dal livello generale della squadra, che va mantenuto inalterato nei titolari e alzato nelle alternative, soprattutto tra centrocampo e attacco, dove mancano uomini di strappo e qualità» Internews24. Internews24.com - Frattesi lascia l’Inter in estate? Decisione presa sul centrocampista Leggi su Internews24.com verso l’addio alla prossima: ilprepara i saluti alla squadra di Simone InzaghiCalciomercato.com ha fatto il punto suInter, ilnerazzurro dovrebbere i nerazzurri insalvo colpi di scena. La Roma potrebbe tornare a bussare alla porta, così come resiste anche l’idea Napoli in Italia.LA SITUAZIONE – «E poi c’è Davide, che a fine anno si metterà alla ricerca di una nuova piazza da cui ripartire. Così come Palacios, lo sconosciuto difensore argentino arrivato per 8 milioni di euro e finito in prestito al Monza, dove non ha brillato. Da qui si parte, visto che i ragionamenti su quello che sarà il mercato in entrata tiene conto proprio di queste tematiche affrontate, ovvero dalle uscite e dal livello generale della squadra, che va mantenuto inalterato nei titolari e alzato nelle alternative, soprattutto tra centrocampo e attacco, dove mancano uomini di strappo e qualità» Internews24.

