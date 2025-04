Francia fiori per ricordare la ragazza uccisa nella scuola a Nantes

Nantes, 25 apr. (askanews) - Gli studenti della scuola privata superiore Notre-Dame de Toutes-Aides di Nantes, ovest della Francia - alcuni con un fiore in mano - entrano a scuola, per prendere parte a una manifestazione in ricordo della studentessa uccisa il giorno prima da un 15enne armato di coltello. L'accesso dell'istituto è controllato dalla polizia. Nell'aggressione, avvenuta il 24 aprile verso mezzogiorno, altri tre studenti sono rimasti feriti. Quotidiano.net - Francia, fiori per ricordare la ragazza uccisa nella scuola a Nantes Leggi su Quotidiano.net , 25 apr. (askanews) - Gli studenti dellaprivata superiore Notre-Dame de Toutes-Aides di, ovest della- alcuni con un fiore in mano - entrano a, per prendere parte a una manifestazione in ricordo della studentessail giorno prima da un 15enne armato di coltello. L'accesso dell'istituto è controllato dalla polizia. Nell'aggressione, avvenuta il 24 aprile verso mezzogiorno, altri tre studenti sono rimasti feriti.

Su questo argomento da altre fonti

"The times they are a-changin'", due giorni per ricordare Silvio Di Francia - Una due giorni tra cultura, spettacolo e sport, per ricordare Silvio Di Francia, che fu assessore alla Cultura del Comune di Latina tra il 2018 e il 2021, contribuendo a realizzare alcuni degli appuntamenti più riusciti di quel periodo, tra cui il concerto di Calcutta o la Notte della luna del... 🔗latinatoday.it

Perugia, un mazzo di fiori bianchi per ricordare Sergio Ramelli - Il Coordinamento perugino di Fratelli d’Italia ha commemorato, presso la rotonda stradale a lui intitolata, la figura del giovane militante di destra Sergio Ramelli, ucciso da un “commando” di Avanguardia Operaia 50 anni fa. Il presidente Filippo Vitali e il capogruppo FdI al Comune di Perugia... 🔗perugiatoday.it

Corona di fiori e messa per ricordare Mario Cirincione, l'operaio morto un anno fa in un cantiere abusivo - Domani sarà trascorso un anno da quando Mario Cirincione, operaio edile di 49 anni, ha perso tragicamente la vita nei lavori di riqualificazione di un fabbricato, sepolto da un muro di cinta che gli è caduto addosso, in un cantiere abusivo a Campofelice di Roccella. La Fillea Cgil Palermo domani... 🔗palermotoday.it

Francia, fiori per ricordare la ragazza uccisa nella scuola a Nantes; Francia, fiori per ricordare la ragazza uccisa nella scuola a Nantes; La Salle, un nuovo mazzo di fiori sotto il biglietto che ricorda Auriane Nathalie Laisne; La Francia sotto shock per la barbara uccisione di Lola. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Francia, fiori per ricordare la ragazza uccisa nella scuola a Nantes - Nantes, 25 apr. (askanews) - Gli studenti della scuola privata superiore Notre-Dame de Toutes-Aides di Nantes, ovest della Francia - alcuni con un fiore in mano - entrano a scuola, per prendere parte ... 🔗msn.com