Francia ennesimo omicidio a scuola la violenza minorile diventa un problema destra e sinistra si scontrano sulle soluzioni

violenza”, ha reagito il primo ministro François Bayrou. La Francia è sconvolta dopo l’ultimo episodio violento che ieri ha coinvolto dei minorenni del liceo privato Notre-Dame-de-Toutes-Aides di Nantes: Lorène, 15 anni, è morta dopo essere stata aggredita in aula, poco dopo mezzogiorno, da un compagno di scuola, che si è gettato su di lei con un coltello, colpendola una quarantina di volte. Justin P., 16 anni, è poi entrato in un’altra classe e ha ferito altri tre studenti, due ragazzi e una ragazza. Uno di loro è ricoverato in prognosi riservata.La lista dei fatti di cronaca accaduti nelle scuole in Francia dall’inizio dell’anno si allunga. Il 25 gennaio scorso, Elias, 14 anni, è morto all’ospedale dei bambini Necker, a Parigi, dopo essere accoltellato davanti al Collège Montaigne, nel XIV arrondissement della capitale, mentre usciva dall’allenamento di calcio con un amico. Ilfattoquotidiano.it - Francia, ennesimo omicidio a scuola: la violenza minorile diventa un problema, destra e sinistra si scontrano sulle soluzioni Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Un’esplosione di”, ha reagito il primo ministro François Bayrou. Laè sconvolta dopo l’ultimo episodio violento che ieri ha coinvolto dei minorenni del liceo privato Notre-Dame-de-Toutes-Aides di Nantes: Lorène, 15 anni, è morta dopo essere stata aggredita in aula, poco dopo mezzogiorno, da un compagno di, che si è gettato su di lei con un coltello, colpendola una quarantina di volte. Justin P., 16 anni, è poi entrato in un’altra classe e ha ferito altri tre studenti, due ragazzi e una ragazza. Uno di loro è ricoverato in prognosi riservata.La lista dei fatti di cronaca accaduti nelle scuole indall’inizio dell’anno si allunga. Il 25 gennaio scorso, Elias, 14 anni, è morto all’ospedale dei bambini Necker, a Parigi, dopo essere accoltellato davanti al Collège Montaigne, nel XIV arrondissement della capitale, mentre usciva dall’allenamento di calcio con un amico.

