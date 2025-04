Francesco Totti terrorizzato dagli squali alle Maldive

Francesco Totti terrorizzato dagli squali alle Maldive. In un video postato sul suo profilo Instagram si vede l’ex calciatore in acqua mentre guarda incuriosito e spaventato gli squali che nuotano sotto di lui. L’ex capitano della Roma è in vacanza con la compagna Noemi Bocchi, i due figli di lei e i suoi, Cristian, Chanel e Isabel. Lapresse.it - Francesco Totti terrorizzato dagli squali alle Maldive Leggi su Lapresse.it . In un video postato sul suo profilo Instagram si vede l’ex calciatore in acqua mentre guarda incuriosito e spaventato gliche nuotano sotto di lui. L’ex capitano della Roma è in vacanza con la compagna Noemi Bocchi, i due figli di lei e i suoi, Cristian, Chanel e Isabel.

Su altri siti se ne discute

Francesco Totti interviene sui cinema chiusi a Roma: "Che autogol! No ad altri supermercati" - L'ex capitano della Roma è entrato a gamba tesa sulla questione delle sale cinematografiche chiuse. La Fondazione Piccolo America ha raccolto una testimonianza di Francesco Totti sulla questione delle sale cinematografiche a Roma. L'ex capitano romanista ha ricordato i suoi trascorsi da giovane nei cinema della capitale. Totti si è aggiunto a diversi esponenti romani del mondo dello spettacolo per difendere la causa delle sale romane, che stanno vivendo da tempo un periodo complicato e spesso vengono rimpiazzate da altri esercizi commerciali. 🔗movieplayer.it

Francesco Totti sbarca a Mosca col figlio. Media russi: "Il viaggio più costoso di sempre, cifra a sei zeri" - Francesco Totti è atterrato a Mosca. Nonostante le polemiche delle scorse settimane, l'ex capitano della Roma ha deciso di volare in Russia per l'International RB Award 2025 e raccogliere l'invito per presenziare allo speciale evento. Con lui anche il figlio Cristian, anch'esso calciatore in erba... 🔗europa.today.it

Omessa dichiarazione, chiesta l’archiviazione per Francesco Totti - La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione del procedimento che vede indagato l’ex calciatore Francesco Totti per il reato di omessa dichiarazione dell’Iva. L’inchiesta era emersa dopo i guai matrimoniali e la denuncia di Ilary Blasi. La Guardia di Finanza, analizzando i conti dell’ex capitano della Roma, aveva riscontrato una presunta irregolarità: Totti avrebbe dovuto aprire una partita Iva per regolarizzare la sua posizione rispetto ai guadagni incassati grazie agli sponsor. 🔗ilfattoquotidiano.it

Totti terrorizzato tra gli squali, il video dalle Maldive è virale; Totti fa il bagno con gli squali alle Maldive, ma l'esperienza sembra terrorizzante; Francesco Totti alle Maldive con Noemi Bocchi, Isabel e Sofia Caucci. La nuotata con gli squali del Capitano è. 🔗Ne parlano su altre fonti

Totti fa il bagno con gli squali alle Maldive, ma l'esperienza sembra terrorizzante - Francesco Totti fa il bagno con gli squali alle Maldive. Nel video postato sul suo profilo Intagram si vede l'ex caciatore in acqua terrorizzato mentre guarda gli squali che nuotano sotto di lui. L'ex ... 🔗msn.com

Totti terrorizzato tra gli squali, il video dalle Maldive è virale - Attimi di paura per Francesco Totti alle Maldive. L'ex calciatore si è concesso una vacanza al caldo in occasione del lungo ponte di Pasqua e del 25 aprile. Con lui la compagna Noemi Bocchi con i due ... 🔗corrieredellosport.it

Francesco Totti alle Maldive con Noemi Bocchi, Isabel e Sofia Caucci. La nuotata con gli squali del Capitano è esilarante: «Ma po...» - Un'esperienza senza dubbio adrenalica quella che Francesco Totti ha deciso di condividere con i suoi follower nelle storie di Instagram. In vacanza nel resort Siyam World Maldives, alle ... 🔗leggo.it