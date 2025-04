Francesco è morto ecco il nuovo Papa il più vecchio ha 79 anni tre sono italiani

Papa Francesco, tra alcuni giorni sarà eletto il nuovo Pontefice: l’elenco dei principali candidati sono giorni, inevitabilmente, di grande commozione in Italia e per tutto il mondo cattolico, per la morte di Papa Francesco, avvenuta lunedì mattina. La scomparsa del Pontefice rattrista i fedeli di tutto il mondo, che in queste ore stanno . L'articolo Francesco è morto, ecco il nuovo Papa: il più vecchio ha 79 anni, tre sono italiani Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Francesco è morto, ecco il nuovo Papa: il più vecchio ha 79 anni, tre sono italiani Leggi su Temporeale.info Addio a, tra alcuni giorni sarà eletto ilPontefice: l’elenco dei principali candidatigiorni, inevitabilmente, di grande commozione in Italia e per tutto il mondo cattolico, per la morte di, avvenuta lunedì mattina. La scomparsa del Pontefice rattrista i fedeli di tutto il mondo, che in queste ore stanno . L'articoloil: il piùha 79, treTemporeale Quotidiano.

Approfondimenti da altre fonti

Il Sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco. In una nota il primo cittadino ha sottolineato il ruolo fondamentale del Pontefice nel promuovere la pace, la giustizia sociale e il dialogo nel mondo. “La scomparsa di Papa Francesco lascia in tutti noi fedeli un vuoto incolmabile nel […] (Monrealelive.it) 🔗monrealelive.it

“Ho appreso la notizia con profondo dolore“, “è stato un Papa umile e con una comunicazione ‘calda’, diversa da quella del predecessore”, “è stato un innovatore, speriamo che chi prenderà il suo posto lo sarà altrettanto”. Sono alcune delle impressioni raccolte a caldo subito dopo la notizia della morte di Papa Francesco, questa mattina, proprio di fronte alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove Bergoglio ha espresso la propria volontà di farsi seppellire. 🔗ilfattoquotidiano.it

Poco fa Sua Eminenza, il Card Farrell, ha annunciato con dolore la morte di Papa Francesco, con queste parole: “Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è […] L'articolo E’ morto Papa Francesco, l’annuncio del Cardinale Farrell alle 7 e 35. 🔗cilentoreporter.it

Francesco è morto, ecco il nuovo Papa: il più vecchio ha 79 anni, tre sono italiani; Papa Francesco, le ultime notizie in diretta | Ecco la tomba a Santa Maria Maggiore. Netanyahu fa le condoglianze a 3 giorni da decesso; È morto Francesco: il papa degli ultimi; Papa Francesco è morto, ecco le macerie che restano. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media