Francesco è antipapa rimosso Pappalardo capo della giustizia minorile per le frasi sul pontefice

Cosa riportano altre fonti

“Annunciata la morte di antipapa Francesco. Ora fondamentale un conclave pre-2013 per un vero Papa”. È uno dei messaggi contro il defunto pontefice postati su Telegram da Antonio Pappalardo, dirigente del ministero della Giustizia, direttore ad interim del Centro per la giustizia minorile dell’Emilia-Romagna e delle Marche (che gestisce i carceri minorili e i centri di accoglienza per minori nelle due regioni). 🔗ilfattoquotidiano.it

