Francesco Bagnaia ottimista Mi sto abituando alla moto non cerco quello che sentivo l’anno scorso

Francesco Bagnaia si è distinto nelle pre-qualifiche del GP di Spagna, firmando il secondo tempo della sessione sul circuito di Jerez. Il due volte Campione del Mondo di motoGP ha incominciato brillantemente il proprio fine settimana e sembra essere sulla strada giusta per essere assoluto protagonista in terra iberica, pronto a fronteggiare i fratelli Marquez nel loro appuntamento casalingo. Il piemontese sembra avere trovato un’ottima intesa con la Ducati ufficiale e sta cercando di lasciarsi alle spalle i tentennamenti di Doha.Il ribattezzato Pecco ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky: “Difficile vedere il mio passo perché con la prima soft non sono riuscito a essere molto veloce, poi la bandiera rossa mi ha condizionato la performance. Per il resto con la media mi sono trovato bene, stavo provando diverse cose di guida perché mi sto abituando alla moto di quest’anno. Oasport.it - Francesco Bagnaia ottimista: “Mi sto abituando alla moto, non cerco quello che sentivo l’anno scorso” Leggi su Oasport.it si è distinto nelle pre-qualifiche del GP di Spagna, firmando il secondo tempo della sessione sul circuito di Jerez. Il due volte Campione del Mondo diGP ha incominciato brillantemente il proprio fine settimana e sembra essere sulla strada giusta per essere assoluto protagonista in terra iberica, pronto a fronteggiare i fratelli Marquez nel loro appuntamento casalingo. Il piemontese sembra avere trovato un’ottima intesa con la Ducati ufficiale e sta cercando di lasciarsi alle spalle i tentennamenti di Doha.Il ribattezzato Pecco ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky: “Difficile vedere il mio passo perché con la prima soft non sono riuscito a essere molto veloce, poi la bandiera rossa mi ha condizionato la performance. Per il resto con la media mi sono trovato bene, stavo provando diverse cose di guida perché mi stodi quest’anno.

