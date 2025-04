Francesca e Giovanni arriva il film dedicato ai magistrati Morvillo e Falcone

Giovanni Falcone e Franesca Morvillo diventerà un film. La pellicola, diretta da Simona Izzo e Richy Tognazzi, arriverà nelle sale il 15 maggio. La lotta alla mafia è un qualcosa che fa parte del tessuto sociale italiano. In una società divisa fra il bene e il male, il lavoro e l'impegno.

