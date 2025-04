Francavilla al Mare celebra l’80 anniversario della Liberazione

Oggi, 25 aprile, Francavilla al Mare ha celebrato la Liberazione. "Ricordiamo le donne e gli uomini che, con coraggio e determinazione, hanno lottato per restituire dignità, democrazia e pace al nostro Paese - ha dichiarato il sindaco Luisa Russo sui social -. Il 25 aprile non è solo una data.

