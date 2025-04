Frana di via Ghigliolo Alto Assegnazione dei lavori Coinvolte dieci imprese

Frana è roba vecchia, datata addirittura febbraio 2009 quando le abbondanti piogge avevano provocato uno smottamento del terreno per una lunghezza di circa 27 metri lungo via Ghigliolo Alto, in prossimità dell'incrocio con via dei Molini. Area transennata con restringimento della carreggiata le soluzioni adottate da allora, così quella Frana col passare del tempo è diventata come 'parte' (stonata) del paesaggio. Negli ultimi mesi però è arrivata una decisa svolta verso il ritorno alla normalità lungo la strada per la Fortezza Castracani: l'amministrazione comunale di Sarzana, con una determina del servizio lavoro pubblici, ha dato 'semaforo verde' all'Assegnazione dei lavori e chiesto alla Provincia di individuare dieci operatori economici, senza procedere al bando di gara.Un passo importante che segue di pochi mesi l'approvazione tecnica del progetto definitivo relativo a 'Opere di contenimento del dissesto idrogeologico in Via Ghigliolo Alto in prossimità dell'incrocio con Via dei Mulini' dell'importo complessivo di 325mila euro, nuovamente presentato a Regione Liguria per l'inserimento nella programmazione regionale, al fine di poter disporre di un apposito finanziamento.

