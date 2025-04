Anteprima24.it - FOTO/ Iannace rinnova la rete di prevenzione e beneficenza

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiIrpinia solidale 2025: siladidel senologo Carloe Avellino?Benevento “Città del Dono”.Felice come un bambino e pronto a dare sempre il suo contributo, il dottorè intervenuto al Circolo della Stampa, durante la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa.Con la consueta passione e un pizzico di autoironia, il senologo ha ricordato la genesi del progetto: «Siamo partiti in pochi, ma oggi abbiamo creato una veradi solidarietà. E non ci fermiamo: tra settembre e dicembre organizzeremo anche una giornata musicale con gli Effetti Collaterali. Ogni evento è pensato per mantenere alta l’attenzione e far sentire alle donne e alle famiglie che non sono sole». Il focus, però, resta sempre la: «Negli ultimi anni sono stati compiuti grandi progressi, anche per le donne più giovani.