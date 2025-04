Forza Horizon 5 ha ottenuto recensioni con voti stellari anche su PS5

Forza Horizon 5 su PS5 ha rappresentato un evento storico per i fan Sony: per la prima volta in assoluto, una delle serie più amate e acclamate del genere racing è sbarcata sulla piattaforma rivale. E l'accoglienza non ha deluso: la critica internazionale ha assegnato al gioco voti altissimi, confermando che si tratta non solo di una conversione eccellente, ma di una versione che in alcuni aspetti supera persino l'originale su Xbox.Il titolo presente al momento della stesura di questo articolo una media vito di 92 su Metacritic, frutto di 18 recensioni registrate sul noto aggregatore di voti. Siti noti come PlayStation LifeStyle, Stevivor e Player 2 gli hanno attribuito un punteggio perfetto (10/10), sottolineando come questa edizione arrivi nel momento migliore possibile: arricchita da anni di aggiornamenti, rifinita in ogni aspetto tecnico e contenutistico, e capace di offrire un'esperienza tanto appagante quanto spettacolare. Game-experience.it - Forza Horizon 5 ha ottenuto recensioni con voti stellari anche su PS5 Leggi su Game-experience.it

Forza Horizon 5 non uscirà in formato fisico su PS5, conferma Playground Games - Forza Horizon 5 si prepara a sbarcare su PlayStation 5, ma con una limitazione: il gioco sarà disponibile esclusivamente in formato digitale. La conferma è arrivata direttamente da Playground Games, che ha risposto a un utente su X chiarendo che al momento non esistono piani per una versione fisica. Questo significa che i fan della serie dovranno acquistarlo tramite il PlayStation Store, senza la possibilità di una copia su disco. 🔗game-experience.it

Forza Horizon 5 conquista la classifica dei preorder del PlayStation Store in Italia ed in tanti altri Paesi - Forza Horizon 5 si prepara a conquistare anche il pubblico PlayStation 5. Il celebre gioco di corse open-world di Playground Games, già considerato una delle migliori esclusive Xbox, è infatti riuscito a scalare rapidamente la classifica dei preordini sul PlayStation Store, posizionandosi al primo posto in Italia ed in molti altri Paesi. Le versioni Premium e Standard del gioco stanno battendo avversari di peso come Assassin’s Creed Shadows, Elden Ring Nightreign e MotoGP 25, dimostrando un grande interesse da parte dei giocatori in possesso della console Sony. 🔗game-experience.it

Forza Horizon 5 su PS5 richiederà l’account Microsoft e supporterà il DualSense? - Forza Horizon 5 sta per arrivare su PS5, segnando una svolta storica per il franchise di corse targato Xbox. Tuttavia, chiunque voglia divertirsi nel vasto open world del Festival Horizon su console Sony dovrà rispettare alcuni requisiti: sarà obbligatorio collegare un account Microsoft al proprio profilo PSN. Questa procedura avverrà automaticamente al primo avvio del gioco e sarà definitiva: una volta collegato un account, non potrà essere sostituito con un altro. 🔗game-experience.it

Forza Horizon 5 ha ottenuto voti eccellenti anche su PS5? - Forza Horizon 5 ha ottenuto voti eccellenti anche su PS5: com'era lecito attendersi, la stampa internazionale ha accolto con grande entusiasmo l'approdo dell'ormai ex esclusiva Xbox sulla piattaforma ... 🔗msn.com

Forza Horizon 5 è ai nastri di partenza su PS5: novità per tutti con un grande update - Il semaforo verde, per chi ha acquistato la Premium Edition di Forza Horizon 5 per PS5, è scattato già ieri, giovedì 24 aprile, con l'early access. Per tutti gli altri c'è da aspettare ancora un po', ... 🔗hdblog.it

Forza Horizon 5 ha raggiunto un altro notevole traguardo di giocatori a un passo dal lancio su PS5 - Forza Horizon 5 continua a macinare numeri davvero eccezionali e giusto in queste ore ha raggiunto quota 45 milioni di utenti. Precisiamo che non si tratta di un annuncio ufficiale, bensì di un numero ... 🔗msn.com