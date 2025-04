Formula E McLaren saluterà il campionato a fine stagione obiettivo WEC

McLaren ha annunciato il proprio addio alla Formula E. Il team papaya saluterà il campionato al termine della stagione 11, ora in corso. La rinuncia al Mondiale elettrico arriva dopo l’annuncio del ritorno nella classe regina Hypercar del Mondiale WEC, atteso per il 2027. La squadra di Woking, impegnata su più fronti, si sarebbe trovata in difficoltà nel trovare nuovi sponsor per l’era della Gen4, che si aprirà nel 2027 con la Season 13. Fino a questo momento, McLaren era stata sponsorizzata da NEOM, progetto saudita che aveva finanziato il team anche in Extreme E.Il viaggio di McLaren in Formula E si conclude dunque dopo appena tre anni. La squadra papaya era subentrata a Mercedes, che dopo una serie di successi aveva salutato la categoria al termine della Gen2. Al suo ingresso in FE, McLaren aveva optato per diventare team cliente, acquistando i motori da Nissan. Leggi su Sportface.it ha annunciato il proprio addio allaE. Il team papayailal termine della11, ora in corso. La rinuncia al Mondiale elettrico arriva dopo l’annuncio del ritorno nella classe regina Hypercar del Mondiale WEC, atteso per il 2027. La squadra di Woking, impegnata su più fronti, si sarebbe trovata in difficoltà nel trovare nuovi sponsor per l’era della Gen4, che si aprirà nel 2027 con la Season 13. Fino a questo momento,era stata sponsorizzata da NEOM, progetto saudita che aveva finanziato il team anche in Extreme E.Il viaggio diinE si conclude dunque dopo appena tre anni. La squadra papaya era subentrata a Mercedes, che dopo una serie di successi aveva salutato la categoria al termine della Gen2. Al suo ingresso in FE,aveva optato per diventare team cliente, acquistando i motori da Nissan.

