Formazioni ufficiali Milan Inter Women le scelte di Bakker e Piovani

Formazioni ufficiali Milan Inter Women: le scelte di Bakker e Piovani per il match di oggi pomeriggioDopo la vittoria contro la Roma e i festeggiamenti per il traguardo della Champions League, le nerazzurre tornano in campo. Queste le Formazioni ufficiali scelte da Gianpiero Piovani e Suzanne Bakker per Milan Inter Women, partita valida per l’ottava giornata di Poule Scudetto. Calcio d’inizio ore 16Milan ( 4-3-3): 22 Fedele; 2 Koivisto, 6 Sorelli, 23 Piga, 17 Vigilucci; 12 Mascarello, 14 Rubio Avila, 28 Arrigoni; 18 Renzotti, 19 Ijeh, 99 Dompig. A disposizione: 38 Tornaghi, 40 Belloli, 7 Marinelli, 10 Karczewska, 11 Grimshaw, 15 Stokic, 24 Laurent, 25 Mesjasz, 27 Cesarini, 29 Appiah. Coach: Suzanne BakkerInter (3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 13 Merlo, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 22 Schough, 21 Tomaselli, 27 Csizar, 6 Santi, 33 Bartoli; 31 Wullaert, 9 Polli. Internews24.com - Formazioni ufficiali Milan Inter Women: le scelte di Bakker e Piovani Leggi su Internews24.com : lediper il match di oggi pomeriggioDopo la vittoria contro la Roma e i festeggiamenti per il traguardo della Champions League, le nerazzurre tornano in campo. Queste leda Gianpieroe Suzanneper, partita valida per l’ottava giornata di Poule Scudetto. Calcio d’inizio ore 16( 4-3-3): 22 Fedele; 2 Koivisto, 6 Sorelli, 23 Piga, 17 Vigilucci; 12 Mascarello, 14 Rubio Avila, 28 Arrigoni; 18 Renzotti, 19 Ijeh, 99 Dompig. A disposizione: 38 Tornaghi, 40 Belloli, 7 Marinelli, 10 Karczewska, 11 Grimshaw, 15 Stokic, 24 Laurent, 25 Mesjasz, 27 Cesarini, 29 Appiah. Coach: Suzanne(3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 13 Merlo, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 22 Schough, 21 Tomaselli, 27 Csizar, 6 Santi, 33 Bartoli; 31 Wullaert, 9 Polli.

