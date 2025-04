Folla in corteo per gli 80 anni del 25 Aprile Valori sempre più importanti e attuali

Aprile". Lo ha detto più di una persona oggi, venerdì 25 Aprile, durante il corteo che ha attraversato la città di Lecco per celebrare la Festa della Liberazione dal nazifascismo, una data che ha segnato in meglio la. Leccotoday.it - Folla in corteo per gli 80 anni del 25 Aprile: "Valori sempre più importanti e attuali" Leggi su Leccotoday.it "Non ricordo di aver mai visto così tanta gente a una manifestazione del 25". Lo ha detto più di una persona oggi, venerdì 25, durante ilche ha attraversato la città di Lecco per celebrare la Festa della Liberazione dal nazifascismo, una data che ha segnato in meglio la.

