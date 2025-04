Foggia celebra l’80 anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo

Foggia celebra l’80° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. La cerimonia si è svolta questa mattina, in piazzale Italia, dove le autorità politiche e militari hanno deposto una corona di allora ai piedi del Monumento ai Caduti. Presente il prefetto di Foggia Paolo Giovanni. Foggiatoday.it - Foggia celebra l’80° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo Leggi su Foggiatoday.it dal. La cerimonia si è svolta questa mattina, in piazzale Italia, dove le autorità politiche e militari hanno deposto una corona di allora ai piedi del Monumento ai Caduti. Presente il prefetto diPaolo Giovanni.

LIBERTA' Foggia celebra il 25 aprile: la sindaca Episcopo, “Difendere la libertà ogni giorno” - FOGGIA – "Il 25 aprile è molto più di una data storica: è un richiamo vivo ai valori della Resistenza e della Costituzione, che ... 🔗statoquotidiano.it

Evento Storico all’A.N.M.I.G. – Sezione Provinciale di Foggia - L’80° Anniversario della Liberazione celebrato attraverso la figura del Prof. Gaetano Caricato In un clima di profondo significato culturale e simbolico, ... 🔗lucerabynight.it

