Fmi Europa punti su crescita adotti riforme strutturali

Europa deve concentrarsi sulla crescita e sulla resilienza: adottare riforme strutturali a livello europeo e nazionale può sbloccare il potenziale di crescita europeo. Lo afferma il capo del Dipartimento Europeo del Fondo Monetario Internazionale Alfred Kammer, indicando nel ridurre le barriere alla mobilità del lavoro e nell'armonizzazione delle leggi e delle regole due delle riforme da perseguire.

Riarmo dell’Europa, cinque punti per fare chiarezza. Ma la conclusione è una sola - di Stefano De Fazi In questi giorni, in cui si sta sancendo il riarmo dell’Europa, mi sembra sia il caso di fare chiarezza su alcuni punti su cui ritengo ci sia spesso confusione o approssimazione. 1. Si spende troppo poco in armamenti. Se questo probabilmente può essere affermato per l’Italia, sotto la media europea come percentuale del Pil, di certo non lo può essere per l’Europa nella sua interezza. 🔗ilfattoquotidiano.it

Friburgo-Borussia Dortmund, il pronostico: punti per l’Europa, tra GOAL e non solo - Giornata numero 28 in Bundesliga, un campionato che, se ha nel Bayern Monaco la favorita per tornare alla vittoria del titolo, vede ancora molta bagarre sia in zona retrocessione che nella lotta all’Europa. Su quest’ultimo fronte risulta particolarmente interessante il match di sabato 5 aprile, alle 15:30, tra Friburgo e Borussia Dortmund, pronte a darsi battaglia all’Europa-Park Stadion per assicurarsi uno dei posti disponibili per viaggiare durante la settimana nella prossima stagione. 🔗sololaroma.it

Il riarmo dell’Europa, i 5 punti del piano Von Der Leyen - La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha proposto un massiccio riarmo dell’Europa per un ammontare di 800 miliardi di euro. Ci si chiede se, di fronte alle crisi del nostro tempo, è l’unica via possibile. Servizio di Francesco Durante e Nicola Ferrante The post Il riarmo dell’Europa, i 5 punti del piano Von Der Leyen first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

