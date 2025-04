Fmi dal 2026 Italia può accelerare le riforme strutturali

2026, quando il programma finirà, "c'è l'opportunità di accelerare le riforme strutturali interne. Il Paese ha un'ampia agenda su cui incoraggiamo a continuare". Lo ha detto Helge Berger del Dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale, elencando l'istruzione e la partecipazione al mercato del lavoro che è una "questione perenne". Quotidiano.net - Fmi, dal 2026 l'Italia può accelerare le riforme strutturali Leggi su Quotidiano.net Il governo sta facendo "buoni progressi" sul Pnrr: è chiaro che dopo il, quando il programma finirà, "c'è l'opportunità dileinterne. Il Paese ha un'ampia agenda su cui incoraggiamo a continuare". Lo ha detto Helge Berger del Dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale, elencando l'istruzione e la partecipazione al mercato del lavoro che è una "questione perenne".

Le notizie più recenti da fonti esterne

FMI taglia le stime di crescita per l'Italia e altri paesi nel 2025 e 2026 - Dal taglio delle stime di crescita deciso dal Fmi in seguito all'incertezza sui dazi non si salva quasi nessun paese, neanche l'Italia. Il Fondo ha rivisto al ribasso il pil del 2025 e del 2026 rispettivamente a +0,4% (0,3 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni di gennaio) e +0,8% (-0,1 punti). Per la Germania le stime sono state ridotte a crescita zero per quest'anno e un pil in aumento dello 0,9% nel 2026, mentre per la Francia a +0,6% per il 2025 e a +1,0% nel 2026. 🔗quotidiano.net

Fmi taglia le stime di crescita: Italia colpita, pil 2025 e 2026 in calo - Dal taglio delle stime di crescita deciso dal Fmi in seguito all'incertezza sui dazi non si salva quasi nessun paese, neanche l'Italia. Il Fondo ha rivisto al ribasso il pil del 2025 e del 2026 rispettivamente a +0,4% (0,3 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni di gennaio) e +0,8% (-0,1 punti). Per la Germania le stime sono state ridotte a crescita zero per quest'anno e un pil in aumento dello 0,9% nel 2026, mentre per la Francia a +0,6% per il 2025 e a +1,0% nel 2026. 🔗quotidiano.net

Milano Cortina 2026, ecco l’hospitality dei Giochi. Pellegrini: “Italia a livelli internazionali” - (Adnkronos) – Milano Cortina 2026 si mostra al mondo e inizia a delineare il programma di hospitality dei prossimi Giochi invernali. Tutto in un evento dedicato, nella pittoresca cornice di Palazzo Giureconsulti a Milano. Alla presenza di Giovanni Malagò, presidente del Coni, e di Federica Pellegrini, stella del nuoto azzurro e ambassador delle Olimpiadi 2026. L’evento, moderato […] 🔗periodicodaily.com