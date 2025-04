Lanazione.it - Flussi eccezionali di turisti. Stop a traffico e sosta. Obiettivo: tutelare i pedoni

Leggi su Lanazione.it

Su diposizione della Questura di Perugia, il Comune ha adottato una serie di provvedimenti che vietano e limitanonel centro storico, da oggi a domenica 27. E saranno necessario rinforzi. Si tratta di misure necessarie per garantire sicurezza e ordine pubblico, visti iconsideratidie pellegrini che si riverseranno ad Assisi in questi giorni. Nonostante la sospensione della canonizzazione del Beato Carlo Acutis, a seguito della scomparsa di Papa Francesco, si prevede infatti un enorme afflusso di persone che si muoveranno a piedi per recarsi in particolare sulla tomba del futuro Santo, in Santa Maria Maggiore-Santuario della Spogliazione e in altri punti d’interesse nel centro storico, generando un consistentepedonale che va tutelato. A gestire viabilità e sicurezza, sarà la Polizia locale, in collaborazione con le forze dell’ordine.