Flick Gli arbitri vanno salvaguardati senza di loro non giocheremmo Io e Ancelotti siamo nella stessa situazione

Flick ha rilasciato la conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa del Re contro il Real Madrid.Flick: «Gli arbitri vanno salvaguardati. Io e Ancelotti siamo nella stessa situazione»Quanto è importante questa finale per la squadra?«È sempre un bene. Lo stadio è fantastico e dobbiamo godercelo. E dare anche tutto. Dobbiamo combattere. Abbiamo iniziato un viaggio all’inizio della stagione e abbiamo la possibilità di vincere tre titoli. E questo è il nostro obiettivo. Anche se sappiamo che è difficile, il Madrid è una squadra fantastica».Il Barça è favorito?«No. Dobbiamo godercela. Abbiamo una squadra molto giovane ed è una grande esperienza. Giochiamo contro una delle migliori squadre del mondo, non c’è un favorito.» Come affronta lo spogliatoio la pressione?«Quando vedo come la squadra si sta allenando, mi dà fiducia. Ilnapolista.it - Flick: «Gli arbitri vanno salvaguardati, senza di loro non giocheremmo. Io e Ancelotti siamo nella stessa situazione» Leggi su Ilnapolista.it Il tecnico del Barcellona Hansiha rilasciato la conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa del Re contro il Real Madrid.: «Gli. Io e»Quanto è importante questa finale per la squadra?«È sempre un bene. Lo stadio è fantastico e dobbiamo godercelo. E dare anche tutto. Dobbiamo combattere. Abbiamo iniziato un viaggio all’inizio della stagione e abbiamo la possibilità di vincere tre titoli. E questo è il nostro obiettivo. Anche se sappiamo che è difficile, il Madrid è una squadra fantastica».Il Barça è favorito?«No. Dobbiamo godercela. Abbiamo una squadra molto giovane ed è una grande esperienza. Giochiamo contro una delle migliori squadre del mondo, non c’è un favorito.» Come affronta lo spogliatoio la pressione?«Quando vedo come la squadra si sta allenando, mi dà fiducia.

Se ne parla anche su altri siti

La Liga, il Real Madrid attacca gli arbitri, la risposta del tecnico del Barça, Flick: «Questo è il loro modo di fare le cose, non il loro» - La Liga, Hans Flick risponde al Real Madrid sulla lettera mandata contro la classe arbitrale dopo la sconfitta con l’Espanyol: le sue parole Dopo la sconfitta contro l’Espanyol il Real Madrid ha mandato una dura lettere a La Liga per attaccare la classe arbitrale, colpevole a loro dire del mancato rosso a Romero, autore del […] 🔗calcionews24.com

Gasperini: «Sono contro il Var a chiamata, ci sono già troppi arbitri. Vanno invece punite severamente le simulazioni» - Dopo la sconfitta 2-1 all’andata contro il Club Brugge (con un rigore piuttosto sospetto), l’Atalanta di Gian Piero Gasperini si prepara domani ad affrontare il ritorno dei playoff. Di seguito, le parole del tecnico a Sky Sport. Gasperini: «Sono contro il Var a chiamata, ci sono già troppi arbitri. Vanno invece punite severamente le simulazioni» Siete ancora avvelenati per il rigore dell’andata o non ci pensate più? «Ormai è così. 🔗ilnapolista.it

Caos arbitri, furia in diretta: “È contro lo spirito del gioco. E i truffatori vanno squalificati” - In Serie A si torna a discutere in maniera importante degli episodi arbitrali e della gestione del Var, oltre che di un Conte “molto furbo” Turno di campionato movimentato quello appena trascorso, già dal venerdì con l’episodio controverso in Como-Juventus per il fallo di mano di Gatti ritenuto non punibile dal Var Guida. Ma da discutere c’è stato anche sul campo, dalla stessa prestazione opaca dei bianconeri alla goleada della Lazio che può far tornare Nesta sulla panchina del Monza. 🔗calciomercato.it

Flick: «Gli arbitri vanno salvaguardati, senza di loro non giocheremmo. Io e Ancelotti siamo nella stessa situazione. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia