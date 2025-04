Fleximan colpisce ancora ma fallisce messo in fuga dal allarme del autovelox

autovelox in provincia di Treviso, salvato dall'allarme di sicurezza che ha fatto fallire il tentativo di sabotaggio Tgcom24.mediaset.it - Fleximan colpisce ancora ma fallisce: messo in fuga dall'allarme dell'autovelox Leggi su Tgcom24.mediaset.it A essere colpito questa volta è unin provincia di Treviso, salvatodi sicurezza che ha fatto fallire il tentativo di sabotaggio

Ne parlano su altre fonti

Ospedale Monaldi, focus sull’Artrogriposi Multipla Congenita che colpisce un bimbo su 12mila - All'ospedale Monaldi l'incontro tra esperti e genitori dei bimbi ammalati organizzato dall’Associazione Artrogriposi Italia.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Bari, colpisce con un martello una suora per rubarle la borsa: arrestato 61enne per rapina - Un uomo di 61 anni è stato arrestato a Bari per rapina ai danni di una suora laica, aggredita con un martello. 🔗notizie.virgilio.it

Roma, minaccia il padre con un coltello e lo colpisce al volto: arrestato 24enne al Collatino - L’anziano padre è stato trasportato in ospedale con una prognosi di 20 giorni. Il Tribunale ha disposto per l’aggressore gli arresti domiciliari. Momenti di violenza familiare nel quartiere Collatino di Roma, dove un giovane di 24 anni ha minacciato il padre con un coltello da cucina e lo ha colpito con un pugno al volto. L’aggressione è avvenuta in un’abitazione di via del Forte Tiburtino, alla presenza della madre e della sorella maggiore. 🔗romadailynews.it

Ancora Fleximan, la furia contro gli autovelox non trova sosta. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Fallisce il «colpo» di Fleximan: scatta l’allarme, l’Autovelox resta al suo posto. E l’autore viene ripreso dalle telecamere - L’assalto notturno è fallito perché è scattato l’allarme posizionato sul palo che ha interrotto l’azione di sabotaggio e messo in fuga l’autore, o gli autori ... 🔗msn.com

Caivano, fleximan colpisce ancora: stavolta è toccato ad un palo della videosorveglianza - Fleximan ritorna in azione a Caivano ... non hanno gradito il provvedimento messo a regime dalle istituzioni locali a garanzia della tutela e della sicurezza dei cittadini ed hanno agito così ... 🔗msn.com

Fleximan, chiuse le indagini per l’uomo che distruggeva gli autovelox: accusa per sette casi - Secondo i magistrati di Rovigo, Fleximan avrebbe agito "in concorso con ignoti, recidendo con uno strumento da taglio più autovelox siti lungo strade statali, regionali, provinciale" e ... 🔗repubblica.it