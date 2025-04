Flavio Cobolli Sono tornato al mio livello ho avuto un momento di cattiva forma

Flavio Cobolli ha dominato il primo set contro il danese Holger Rune (6-2) e poi ha beneficiato del ritiro dell'avversario, che ha accusato un problema fisico a metà della frazione (chiamando un medical time-out) e ha poi deciso di alzare bandiera bianca. Il laziale può così proseguire la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola e ora se la dovrà vedere con lo statunitense Brandon Nakashima per meritarsi l'approdo agli ottavi di finale.Il tennista italiano ha così prevalso contro il numero 9 del mondo, riuscendo a battere per la prima volta un top-10 del ranking ATP anche se in maniera diversa da qualche auspicata. Il successo odierno gli ha permesso di pareggiare la cambiale in scadenza e potrebbe scalare il ranking ATP se dovesse riuscire a proseguire la propria avventura in terra iberica, dove si è presentato da numero 36 della graduatoria internazionale.

