Flavio Cobolli batte Rune il tabellone a Madrid dopo aver battuto un top 10

Flavio Cobolli prosegue la propria avventura al Masters 1000 di Madrid dopo aver prevalso nei confronti del danese Holger Rune. Il tennista italiano ha dettato legge nel primo set contro il numero 9 del mondo, reduce dalla vittoria nel torneo ATP 500 di Barcellona battendo lo spagnolo Carlos Alcaraz nell’atto conclusivo, e poi ha beneficiato del ritiro del suo avversario, probabilmente afflitto da un problema fisico.Il laziale ha eliminato la testa di serie numero 8 del tabellone dopo che all’esordio aveva regolato l’ungherese Fabian Marozsan e ora se la dovrà vedere contro lo statunitense Brandon Nakashima, avversario non insuperabile e contro cui l’azzurro può cercare il colpaccio. Il terzo turno sembra essere alla portata del 22enne, numero 36 del ranking che incrocerà il 23enne, numero 32 del mondo. Oasport.it - Flavio Cobolli batte Rune: il tabellone a Madrid dopo aver battuto un top-10 Leggi su Oasport.it prosegue la propria avventura al Masters 1000 diprevalso nei confronti del danese Holger. Il tennista italiano ha dettato legge nel primo set contro il numero 9 del mondo, reduce dalla vittoria nel torneo ATP 500 di Barcellonando lo spagnolo Carlos Alcaraz nell’atto conclusivo, e poi ha beneficiato del ritiro del suo avversario, probabilmente afflitto da un problema fisico.Il laziale ha eliminato la testa di serie numero 8 delche all’esordio aveva regolato l’ungherese Fabian Marozsan e ora se la dovrà vedere contro lo statunitense Brandon Nakashima, avversario non insuperabile e contro cui l’azzurro può cercare il colpaccio. Il terzo turno sembra essere alla portata del 22enne, numero 36 del ranking che incrocerà il 23enne, numero 32 del mondo.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Flavio Cobolli non si ferma, batte d’autorità Lajovic e debutta bene a Montecarlo - Flavio Cobolli debutta col piglio giusto a Montecarlo e allunga il proprio periodo positivo, dopo il successo ottenuto a Bucarest. Battuto con il punteggio di 6-4 6-2 il serbo Dusan Lajovic, che qui fu finalista nel 2019, in un’ora e 12 minuti. Prenotato a questo punto l’appuntamento con uno tra l’olandese Tallon Griekspoor e il francese Arthur Fils, in campo subito dopo i due appena citati sul Campo dei Principi. 🔗oasport.it

Flavio Cobolli è definitivamente tornato! Batte Misolic ed è in semifinale a Bucarest - Flavio Cobolli si è definitivamente sbloccato e accede alla semifinale dell’ATP 250 di Bucarest, la terza della carriera nel massimo circuito per il tennista romano. Dopo un avvio di stagione con tante difficoltà, Cobolli si è ritrovato sulla terra rossa rumena, vincendo le sue prime partite del 2025, come quella odierna nei quarti contro l’austriaco Filip Misolic, che vale sicuramente di più del numero 232 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 7-6 6-4 dopo un’ora e cinquantadue minuti di gioco. 🔗oasport.it

Flavio Cobolli scaccia la crisi e batte (seppur a fatica) Gasquet a Bucarest - Ne aveva bisogno Flavio Cobolli. Dopo otto sconfitte consecutive a livello ATP, il tennista romano è tornato finalmente ad assaporare il dolce gusto della vittoria, piegando il francese Richard Gasquet (n.148 del ranking) sul punteggio di 6-4 4-6 6-1 in 1 ora e 57 minuti di partita. Non è stata una prestazione brillantissima di Flavio, ma difficile attendersela dopo i tanti ko subìti. In altre parole, contava vincere e il n. 🔗oasport.it

Cobolli diretta Atp Madrid: forfait per Rune, Flavio accede al terzo turno; Scontro sulla Terra Batte: Zverev, Medvedev e Rune si sfidano per la Supremazia all'Open di Madrid; Tutto il tennis in; Australian Open: Berrettini batte Norrie, a Musetti il derby con Arnaldi. Avanzano Paolini e Sonego. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Holger Rune costretto al ritiro, Flavio Cobolli avanza a Madrid - Holger Rune non riesce a finire il match contro Flavio Cobolli a Madrid a causa di un infortunio. Scopri tutti i dettagli. 🔗sportal.it

Atp Madrid - Flavio Cobolli avanza al terzo turno, Holger Rune si ritira dopo un set - Flavio Cobolli è al terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Madrid. Holger Rune si è ritirato dopo aver perso il primo set 6-2 per un nuovo infortunio. Rune ha chiesto il medical time out dopo il ... 🔗tennisworlditalia.com

Cobolli alla prova Rune: obiettivo prima vittoria su un Top 10 - Flavio Cobolli proverà alla Caja Magica di Madrid a ottenere il primo successo in carriera contro un Top 10. Il romano sfida il danese Holger ... 🔗sport.tiscali.it