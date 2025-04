Flavio Cobolli avanti a Madrid Rune si ritira dopo un set

Flavio Cobolli e Holger Rune a Madrid. L’azzurro va al terzo turno a causa del ritiro, avvenuto dopo il primo set chiuso con il punteggio di 6-2, del danese, che già sul 3-2 aveva chiamato il medical timeout per un problema alla coscia sinistra. Per il capitolino nativo di Firenze ora un terzo turno che può sfruttare contro l’americano Brandon Nakashima e, nel complesso, un lato che gli diventa potenzialmente favorevole (è quello di Medvedev, non esattamente noto per amare la terra rossa).Prime fasi nelle quali, dopo un paio di game interlocutori, è Rune a procurarsi le prime tre palle break, consecutive peraltro. Cobolli, con la viva complicità del danese, le annulla tutte quante, poi sale sullo 0-30 nel gioco successivo, anche se non riesce a sfruttare la situazione. Oasport.it - Flavio Cobolli avanti a Madrid, Rune si ritira dopo un set Leggi su Oasport.it Dura appena un set il match trae Holger. L’azzurro va al terzo turno a causa del ritiro, avvenutoil primo set chiuso con il punteggio di 6-2, del danese, che già sul 3-2 aveva chiamato il medical timeout per un problema alla coscia sinistra. Per il capitolino nativo di Firenze ora un terzo turno che può sfruttare contro l’americano Brandon Nakashima e, nel complesso, un lato che gli diventa potenzialmente favorevole (è quello di Medvedev, non esattamente noto per amare la terra rossa).Prime fasi nelle quali,un paio di game interlocutori, èa procurarsi le prime tre palle break, consecutive peraltro., con la viva complicità del danese, le annulla tutte quante, poi sale sullo 0-30 nel gioco successivo, anche se non riesce a sfruttare la situazione.

