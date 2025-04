Fiumicino in foto una mostra per celebrare le ricchezze del territorio

Fiumicino, 25 aprile 2025 – Una mostra fotografica dedicata a Fiumicino per celebrare la ricchezza naturale e culturale del territorio: è questo l'obiettivo che intende raggiungere l'amministrazione comunale, che tramite la delibera di giunta n. 59 del 15-04-2025, annuncia l'organizzazione di una mostra fotografica, coinvolgendo i cittadini e invitandoli a svolgere un ruolo attivo con la realizzazione e l'invio di fotografie di scorci caratteristici e che raccontino la bellezza di Fiumicino.La Città di Fiumicino, infatti, custodisce un territorio ampio e straordinariamente eterogeneo, di rilievo sia naturalistico, che paesaggistico, archeologico, storico e architettonico E la mostra servirà proprio celebrare questo patrimonio."La cultura, – si legge nella delibera – quale patrimonio di esperienze acquisite singolarmente, anche grazie alla vita di relazione, è considerata uno dei cardini della Costituzione italiana, tanto che la sua promozione viene esplicitata nell'art.

Fiumicino in foto: una mostra per celebrare le ricchezze del territorio

