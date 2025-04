Firenze punta un coltello alla gola della commessa e ruba carte rare di Pokemon arrestato collezionista 40enne

coltello di dieci centimetri: «Non succede niente», ha rassicurato così la negoziante puntandole la lama alla gola. L’ha fatta sdraiare a terra, poi ha preso in fretta e furia dieci scatole di carte Pokemon da collezione ed è sparito nel sole della Toscana. Un 40enne fiorentino, incensurato e collezionista incallito di figure Pokemon, è stato fermato nel pomeriggio. In casa sua, tra migliaia di carte, anche quelle rubate ancora nel cellophane. L’arresto e la paura della commessa: «Ho chiuso gli occhi e aspettato che tutto finisse»L’ingresso nel negozio di manga, in via Gordigiani a Firenze, intorno alle 11.20 di mattina di mercoledì 23 aprile, scrive La Nazione. Un’operazione quasi chirurgica, durata in totale un minuto e mezzo e con un bottino di oltre 1. Leggi su Open.online Un casco integrale da moto lo copriva in volto, in mano undi dieci centimetri: «Non succede niente», ha rassicurato così la negoziantendole la lama. L’ha fatta sdraiare a terra, poi ha preso in fretta e furia dieci scatole dida collezione ed è sparito nel soleToscana. Unfiorentino, incensurato eincallito di figure, è stato fermato nel pomeriggio. In casa sua, tra migliaia di, anche quellete ancora nel cellophane. L’arresto e la paura: «Ho chiuso gli occhi e aspettato che tutto finisse»L’ingresso nel negozio di manga, in via Gordigiani a, intorno alle 11.20 di mattina di mercoledì 23 aprile, scrive La Nazione. Un’operazione quasi chirurgica, durata in totale un minuto e mezzo e con un bottino di oltre 1.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Le punta addosso un coltello: ragazza rapinata in strada - Minacciata con un coltello in strada da un malvivente che voleva mettere le mani sulla sua borsa. È quanto accaduto, nei giorni scorsi, a una ragazza rapinata in pieno giorno mentre passeggiava per le vie del quartiere Costalunga. Secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia, la giovane... 🔗bresciatoday.it

Catania, punta un coltello alla gola della moglie: lei tenta di scappare e si ferisce a una mano - Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri a Catania per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e minacce nei confronti della moglie, alla quale avrebbe puntato un coltello alla gola dopo averla aggredita in presenza dei figli. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, già ammonito in passato per comportamenti violenti , era stato riaccolto in casa dalla moglie nella speranza che avesse. 🔗feedpress.me

Firenze: minorenne armato di coltello minaccia gita di studenti in piazza della Signoria - La polizia è intervenuta nel pomeriggio di ieri, 17 marzo 2025, in Piazza della Signoria denunciando ragazzo minorenne per minaccia aggravata L'articolo Firenze: minorenne armato di coltello minaccia gita di studenti in piazza della Signoria proviene da Firenze Post. 🔗.com

Firenze, punta un coltello alla gola della commessa e ruba carte rare di Pokemon: arrestato collezionista 40enne; Firenze, Dammi le carte Pokemon: e punta coltello alla gola: arrestato 40enne; Cliente abituale punta il coltello alla gola della commessa e la minaccia: «Non succede nulla, ma dammi le car; Rapina in un bar a Firenze: punta due coltelli alla gola della commessa e fugge con 800 euro. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Cliente abituale punta il coltello alla gola della commessa e la minaccia: «Non succede nulla, ma dammi le carte Pokémon» - FIRENZE - Attimi di terrore si sono vissuti in pieno giorno nel quartiere Novoli di Firenze, quando un individuo, con il volto celato da un ... 🔗msn.com

Cliente abituale punta il coltello alla gola della commessa e la minaccia: «Dammi le carte Pokémon» - Attimi di terrore si sono vissuti in pieno giorno nel quartiere Novoli di Firenze, quando un individuo, con il volto celato da un casco integrale e armato ... 🔗msn.com

Firenze, "Dammi le carte Pokemon": e punta coltello alla gola: arrestato 40enne - L’uomo si è introdotto nel negozio di Novoli con un casco integrale. Ha fatto sdraiare la commessa e afferrato 10 pacchi di figurine rare. 🔗msn.com