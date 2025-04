Firenze in scena lo spettacolo ‘Il gatto con gli stivali’

Firenze, 25 aprile 2025 – Domenica 27 aprile alle ore 16.45 al Teatro Puccini andrà in scena "Il gatto con gli stivali", una spettacolo di Nata Teatro, ultimo appuntamento della rassegna "Per grandi e Puccini 2024 2025". Dalla fiaba di Charles Perrault nasce un nuovo racconto divertente ed entusiasmante con una fantastica e inaspettata storia d'amore. Il gatto con gli stivali è il campione dell'inganno, per questo la storia è un po'. strana: un eroe ingannatore? Qualcuno dice che lo fa a fin di bene, si però quando c'è un inganno c'è qualcuno che ne paga le conseguenze. È, in effetti, una storia un po' strana. Però i personaggi della fiaba ci sono tutti: il figlio del mugnaio che diventerà il Marchese di Carabas, il gatto, la principessa, il re, l'orco e tutti gli abitanti del reame. Come potremo uscire da questo imbarazzante inghippo? Ne vedrete di cotte e di crude.

