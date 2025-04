Firenze fagotti protagonisti nel concerto di Toscana Classica

Firenze, 25 aprile 2025 - I fagotti protagonisti domenica 27 e lunedì 28 aprile all'Auditorium di S. Stefano al Ponte, nel doppio concerto dell'Orchestra Toscana Classica. E non potrebbe essere altrimenti vista la presenza di Paolo Carlini, a lungo primo fagotto dell'Orchestra della Toscana, dell'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e di altre compagini prestigiose. Quasi un passaggio di testimone con Leonardo Percival Paoli, giovane asso del fagotto che con Carlini condividerà il ruolo di solista. E anche il podio lascerà spazio ad Amedeo Ara, già direttore dell'Orchestra Leopold.In programma il "concerto per due fagotti e orchestra in fa maggiore" di Johann Baptist Vanhal, il "concerto per fagotto e orchestra" di Alessandro Rolla e la "Sinfonia n. 21 in la maggiore" di Joseph Haydn.

