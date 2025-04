Lanazione.it - Firenze, dal tessuto al mosaico: talk e dimostrazioni live con i maestri artigiani

Leggi su Lanazione.it

, 25 aprile 2025 –con gli. Sono le novità della “Galleria dell’Artigianato” promossa da Artex per la mostra internazionale dell'artigianato, da oggi al 1° maggio alla Fortezza da Basso di. Artex come ogni anno, allestisce e coordina, in accordo conFiera (organizzatore di Mida), il padiglione Cavaniglia, che ospita spazi commerciali caratterizzati da produzioni di tipo contemporaneo, con attenzione alla ricerca sia nella forma che nei materiali, collettive, nazionali e internazionali, di promozione e commercializzazione di prodotti delle creazioni contemporanee, mostre d’immagine dedicate all’artigianato artistico da vari punti di vista.Ma propone anche iniziative speciali. Lungo le mura medicee del Padiglione verranno esposte le opere della mostra “Galleria dell’Artigianato.