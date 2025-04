Firenze come Royal Ascot fra corse al galoppo e cappelli di paglia

Firenze, 25 aprile 2025 – Firenze, per un giorno, come Royal Ascot. Sport, moda e solidarietà sono stati protagonisti nel pomeriggio di oggi, 25 aprile, all’Ippodromo del Visarno-Cesare Meli, per la 198esima Corsa dell’Arno, la competizione al galoppo più longeva d’Italia, e la decima edizione de “Il cappello più bello per Corri la Vita”, organizzata da Sanfelice Srl e Consorzio Il Cappello di Firenze. Numeroso il pubblico che ha seguito le sette corse di giornata, culminate con il grande spettacolo della storica “Corsa dell’Arno”. A spuntarla e vincere la coppa messa in palio da Cassetti Firenze è stato Verso le stelle con il jockey Dario Vargiu, seguito Orologio con Gavino Sanna. Terzo posto per Tempo di Renaccio, montato da Salvatore Sulas.Corsa dell'Arno e Il cappello più bello, al Visarno show fra sport e solidarietà Tra una corsa e l’altra si è tenuto il concorso “Il cappello più bello per Corri la Vita”, iniziativa benefica volta a raccogliere fondi per l’associazione Corri la Vita. Lanazione.it - Firenze come Royal Ascot, fra corse al galoppo e cappelli di paglia Leggi su Lanazione.it , 25 aprile 2025 –, per un giorno,. Sport, moda e solidarietà sono stati protagonisti nel pomeriggio di oggi, 25 aprile, all’Ippodromo del Visarno-Cesare Meli, per la 198esima Corsa dell’Arno, la competizione alpiù longeva d’Italia, e la decima edizione de “Il cappello più bello per Corri la Vita”, organizzata da Sanfelice Srl e Consorzio Il Cappello di. Numeroso il pubblico che ha seguito le settedi giornata, culminate con il grande spettacolo della storica “Corsa dell’Arno”. A spuntarla e vincere la coppa messa in palio da Cassettiè stato Verso le stelle con il jockey Dario Vargiu, seguito Orologio con Gavino Sanna. Terzo posto per Tempo di Renaccio, montato da Salvatore Sulas.Corsa dell'Arno e Il cappello più bello, al Visarno show fra sport e solidarietà Tra una corsa e l’altra si è tenuto il concorso “Il cappello più bello per Corri la Vita”, iniziativa benefica volta a raccogliere fondi per l’associazione Corri la Vita.

