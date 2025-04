Firenze Cna alla Mostra dell’artigianato con 109 imprese

Cuore pulsante della presenza CNA è Artefacendo, la collettiva allestita come ogni anno al Padiglione Ghiaie e dedicata all'artigianato artistico e tradizionale. Moda, legno, alabastro, oreficeria e tanto altro: una vetrina trasversale che unisce estetica e maestria, dove ogni giorno prenderanno vita dimostrazioni e lavorazioni dal vivo, offrendo ai visitatori un contatto diretto con i processi creativi e produttivi.

