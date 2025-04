Firenze 39 furti in un anno arrestato ladro seriale Rubati portafogli e cellulari anche al Viola Park

Firenze ha chiesto la custodia cautelare in carcere per un 23enne fiorentino che avrebbe messo a segno ben 39 furti in un anno tra Firenze e Bagno a RipoliL'articolo Firenze: 39 furti in un anno, arrestato ladro seriale. Rubati portafogli e cellulari anche al Viola Park proviene da Firenze Post. .com - Firenze: 39 furti in un anno, arrestato ladro seriale. Rubati portafogli e cellulari anche al Viola Park Leggi su .com La Procura diha chiesto la custodia cautelare in carcere per un 23enne fiorentino che avrebbe messo a segno ben 39in untrae Bagno a RipoliL'articolo: 39in unalproviene daPost.

Se ne parla anche su altri siti

Rimini: droga e furti,39 misure cautela - 9.56 Vasta operazione dei Carabinieri di Rimini nelle province di Bologna, Campobasso, Cagliari, Forlì-Cesena, Imperia, Milano, Monza, Parma, Piacenza, Pesaro e Ravenna. Indagate 39 persone, ritenute appartenenti a due gruppi malavitosi dediti al traffico di droga e a furti nelle abitazioni. Sequestrati 250 chili di cocaina e decine di chili di hascisc. 🔗servizitelevideo.rai.it

Pendolari in difficoltà: furti di rame causano ritardi a Firenze - Firenze, 10 febbraio 2025 – Ancora un furto di rame sulla linea ferroviaria tra Pontassieve e Compiobbi ed ennesima giornata di caos per i pendolari. La sottrazione di cavi ha provocato ritardi e disagi per centinaia di viaggiatori. Newpressphoto Ritardi e disagi causati da furti di rame Tra i convogli maggiormente colpiti, in base all’ultima rilevazione delle 8,23: Treno 18745 (Firenze-Chiusi) in ritardo di 30 minuti; Treno 18741 (Pontassieve-Arezzo) in ritardo di 27 minuti; Treno 18828 (Arezzo-Prato) in ritardo di 24 minuti. 🔗lanazione.it

Treni, pendolari in difficoltà: furti di rame causano ritardi a Firenze - Firenze, 10 febbraio 2025 – Ancora un furto di rame sulla linea ferroviaria tra Pontassieve e Compiobbi ed ennesima giornata di caos per i pendolari. La sottrazione di cavi ha provocato ritardi e disagi per centinaia di viaggiatori. Newpressphoto Ritardi e disagi causati da furti di rame Tra i convogli maggiormente colpiti, in base all’ultima rilevazione delle 8,23: Treno 18745 (Firenze-Chiusi) in ritardo di 30 minuti; Treno 18741 (Pontassieve-Arezzo) in ritardo di 27 minuti; Treno 18828 (Arezzo-Prato) in ritardo di 24 minuti. 🔗lanazione.it

Abbandona la casa dopo aver subito 39 furti in 35 anni: Nessuno mi ha tutelato, meglio andare in affitto; Fanno razzia al campo sportivo del Grassina, colti sul fatto e arrestati dai carabinieri; Banda dei furti in casa: restituiti beni in oro e argento per 100mila euro; Ladri nell'ex ospedale Maria Adelaide di Torino: colti sul fatto dopo avere portato via 12 grondaie. 🔗Se ne parla anche su altri siti

La polizia celebra i 173 anni. Furti e rapine, 4mila denunciati. In un anno feriti 125 agenti - I dati presentati durante la festa in Palazzo Vecchio: identificazione per oltre un milione di persone. Sequestrata mezza tonnellata di droga. Promossi in quattro per "merito straordinario". 🔗msn.com

Furti ad anziani tra Firenze e Prato, arrestati due fratelli - (ANSA) - FIRENZE ... anni sono stati arrestati dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito di un'inchiesta, coordinata dalla procura di Firenze, su una serie di ... 🔗msn.com

Firenze: la Questura contrasta i furti di rame - La Polizia è da sempre impegnata a contrastare l’attualissimo fenomeno criminale dei furti di “oro rosso”, da marzo di quest’anno anche con un nuovo nucleo della Polizia Ferroviaria che ... 🔗nove.firenze.it