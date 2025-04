Fiorentina vs Empoli le probabili formazioni

Fiorentina vs Empoli si giocherà domenica 27 aprile 2025 alle ore 15 presso lo stadio Franchi.

FIORENTINA VS EMPOLI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

I viola sono reduci dalla vittoria esterna di Cagliari che ha allungato la loro striscia positiva. La squadra di Palladino si è così portata a quattro lunghezze dalla Champions mantenendo il passo delle dirette concorrenti.

I toscani hanno conquistato un punto prezioso nella sfida casalinga contro il Venezia accorciando il distacco sulla terz'ultima, il Lecce, distante appena due lunghezze. La squadra di D'Aversa, però, continua a non vincere da tre mesi, un brutto segnale in vista della volata finale per la salvezza.

Moise Kean non è ancora rientrato da Parigi dopo i problemi familiari. L'attaccante è fondamentale per la Fiorentina ma in questo momento il calcio viene in secondo piano e il club ha deciso di concedere carta bianca al giocatore senza pressioni sul suo ritorno in Toscana in vista del derby con l'Empoli.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Allo Stadio Franchi andrà in scena la sfida di Serie A Fiorentina Empoli: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Potrebbe giocare ancora senza Kean, la Fiorentina, domenica 27 aprile 2025, contro l'Empoli. Dopo aver lasciato la squadra prima della partita di Cagliari per motivi familiari (a fine gara il compagno di squadra Mandragora ha parlato di grave lutto), l'attaccante della Fiorentina è volato a Parigi dove vive una parte della famiglia L'articolo Fiorentina: Kean forse assente contro l’Empoli. Non è sicuro il rientro in tempo da Parigi proviene da Firenze Post. 🔗.com

