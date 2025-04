Fiorentina tegola Dodo problema d appendicite per il brasiliano Ma state tranquilli

Fiorentina. Il brasiliano Dodo ha avuto un problema di appendicite. In attesa di un report medico del club viola è stato lo stesso brasiliano a confermare la notizia lasciando un paio di commenti sotto un post della pagina Passione Fiorentina."Non preoccupatevi ragazzi, per uno che è tornato da un crociato dopo 4 mesi, un’appendice non è niente". Messaggio che ha tranquillizzato i tifosi, con lo stesso Dodo che poi ha rincarato la dose di ottimismo. "L'appendice non ce l'ha fatta. Correvo molto e non mi seguiva". Chiaro però che l'esterno brasiliano sia costretto a saltare sicuramente il derby di domenica (ore 15, stadio Franchi) contro l'Empoli, probabilmente l'andata della semifinale di Conference League di giovedì 1° maggio in casa del Betis Siviglia e poi si vedrà. Sport.quotidiano.net - Fiorentina, tegola Dodo: problema d'appendicite per il brasiliano: "Ma state tranquilli.." Leggi su Sport.quotidiano.net Firenze, 25 aprile 2025 - La notizia ha destabilizzato il 25 aprile della. Ilha avuto undi. In attesa di un report medico del club viola è stato lo stessoa confermare la notizia lasciando un paio di commenti sotto un post della pagina Passione."Non preoccupatevi ragazzi, per uno che è tornato da un crociato dopo 4 mesi, un’appendice non è niente". Messaggio che hazzato i tifosi, con lo stessoche poi ha rincarato la dose di ottimismo. "L'appendice non ce l'ha fatta. Correvo molto e non mi seguiva". Chiaro però che l'esternosia costretto a saltare sicuramente il derby di domenica (ore 15, stadio Franchi) contro l'Empoli, probabilmente l'andata della semifinale di Conference League di giovedì 1° maggio in casa del Betis Siviglia e poi si vedrà.

