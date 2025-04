Fiorentina senza Dodò per appendicite out contro Empoli e Betis in Conference League

Fiorentina si prepara ad affrontare l’Empoli al Franchi con una significativa defezione nel proprio organico. Dopo il recente successo ottenuto in trasferta a Cagliari, la squadra dovrà infatti fare a meno di Dodò, il terzino brasiliano che, a partire dalla scorsa notte, è ricoverato in ospedale a causa di un problema di appendicite. Implicazioni . L'articolo Fiorentina senza Dodò per appendicite, out contro Empoli e Betis in Conference League è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. Sbircialanotizia.it - Fiorentina senza Dodò per appendicite, out contro Empoli e Betis in Conference League Leggi su Sbircialanotizia.it Lasi prepara ad affrontare l’al Franchi con una significativa defezione nel proprio organico. Dopo il recente successo ottenuto in trasferta a Cagliari, la squadra dovrà infatti fare a meno di, il terzino brasiliano che, a partire dalla scorsa notte, è ricoverato in ospedale a causa di un problema di. Implicazioni . L'articoloper, outinè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Milan-Fiorentina, Adani: “Prodezze e spettacolo per 90?. Dodo senza senso” - Lele Adani, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Milan-Fiorentina, soffermandosi sulla prestazione di Dodo 🔗pianetamilan.it

La Fiorentina si spegne senza Kean, Como show al Franchi: 2-0 con super Diao e Nico Paz - La Fiorentina crolla in casa nel lunch match della 25esima giornata: al Franchi passa il Como che vince 2 a 0 una gara quasi dominata e torna... 🔗calciomercato.com

Allenamento Juve: subito in campo dopo la Fiorentina. Primo giorno di lavoro senza i Nazionali, ecco il report ufficiale dalla Continassa - di Redazione JuventusNews24Allenamento Juve: bianconeri già in campo dopo la sconfitta con la Fiorentina. Primo giorno di lavoro senza i Nazionali, il report ufficiale Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noti i dettagli dell’allenamento odierno, con la squadra subito in campo dopo la sconfitta di ieri per 3-0 al Franchi contro la Fiorentina. Il gruppo, senza i convocati nelle varie selezioni, si è ritrovato nella mattinata di oggi: seduta di recupero in palestra per chi ha giocato al Franchi, lavoro tecnico e atletico per il resto del gruppo. 🔗juventusnews24.com