Fiorentina l039assenza di Kean rischia di prolungarsi cosa filtra verso l039Empoli

Leggi su Calciomercato.com Provate a togliere all`improvviso e a poche ore da una partita fondamentale Lautaro all`Inter, McTominay al Napoli o Retegui all`Atalanta. Capite.

Ranieri a Sky: «Fiorentina Inter? Noi incredibili, sulla classifica dico questo». Poi la battuta su Kean - di RedazioneRanieri a Sky, ecco l'intervista del giocatore viola dopo Fiorentina Inter, la battuta su Kean e gli obiettivi in classifica È terminato il recupero di Fiorentina Inter, partita interrotta – come in molti avranno modo di ricordare – dopo il malore accusato da Edoardo Bove. Bene, i nerazzurri sono stati schiacciati dalla squadra allenata da Palladino che seppur con tantissime assenze è riesciuto a battere i ragazzi allenati di Simone Inzaghi per ben 3 reti 0 con la doppietta di Kean e la rete di Ranieri.

Commisso chiaro: «Questi due giocatori devono rimanere. Kean? Per la Fiorentina è incedibile, e su Palladino…» - Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra mercato, futuro e l'esonero di Palladino A Sky Sport, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra Palladino e mercato. LE PAROLE – «Fagioli e De Gea? Farò di tutto, l'intenzione è questa ma non voglio dire di più. Vediamo […]

Fiorentina-Juventus, LA MOVIOLA: Cataldi chiede il rosso per Gonzalez, manca un giallo a Koopmeiners. Annullato il 4-0 a Kean, due mini risse - Fiorentina-Juventus è stato il primo big match della 29esima giornata di campionato con calcio d`inizio alle 18, allo stadio Artemio Franchi...

